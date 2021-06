Les Caprices de Marianne Théâtre municipal de Sens, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sens.

Les Caprices de Marianne

Théâtre municipal de Sens, le samedi 26 juin à 20:30

_Entre jour et nuit, entre chien et loup, au rythme languissant d’une musique aux accents sombres… Entre cirque et cabaret, théâtre et farce, danse et procession… Au milieu de la nuit, un orchestre grinçant vous accompagne…_ _Tel est le conte, la fable que nous vous chantons…_ La beauté du théâtre de Musset tient dans son écriture libre, destinée davantage à la lecture dans un fauteuil qu’à la scène. Les règles théâtrales sont passées outre… Et le rythme de la pièce la rapproche d’un scénario de cinéma. La scénographie crée de petits espaces personnels où l’on suit l’intrigue dans les intérieurs en découvrant l’intimité des personnages et leurs rêveries. A l’angle de la rue, l’orchestre d’un jazz-club, omniprésent, rythme l’histoire et mène les personnages dans une cavalcade funeste. **avec** Mathilde Bourbin, Vincent Desprat, Valérie Français, Aliénor Gueniffet, Laurent Labruyère, Mélanie Le Duc, Jacques Poix-Terrier, Jérôme Ragon **mise en scène & lumière /** Roch-Antoine Albaladéjo **scénographie** / Roch-Antoine Albaladéjo, J.P. Delettre **création musicale et arrangements** / Aliénor Gueniffet, Laurent Labruyère, Mélanie Le Duc, A2R Compagnie **costumes** / Jérôme Ragon **régie générale** / Rodrigue Louisar **dramaturgie & coach vocale** / Marie Ballot **Production** A2R Compagnie – Antre de Rêves **SOUTIENS** ADAMI / DRAC Bourgogne-Franche-Comté / Région Bourgogne-Franche-Comté / Département de l’Yonne Théâtre de Sens / Yonne en Scène / Charny-Orée-de-Puisaye La Grange aux dîmes / ARCAL

Une création multicolore, mêlant théâtre et cabaret, autour de l’oeuvre romantique d’Alfred de Musset.

Théâtre municipal de Sens 100 rue de la République, 89000 Sens Sens Yonne



2021-06-26T20:30:00 2021-06-26T22:10:00