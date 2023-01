Les caprices de Marianne Saint-Malo, 22 mars 2023, Saint-Malo .

Les caprices de Marianne

6 place Bouvet Saint-Servan Théâtre L’Hermine Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Servan 6 place Bouvet

2023-03-22 – 2023-03-22

Saint-Servan 6 place Bouvet

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine

Un spectacle présenté par la Compagnie Antre de Rêves. Pièce d’Alfred de Musset.

Dans une mise en scène à l’identité cinématographique forte, la troupe pare ce classique du répertoire romantique d’un accent très actuel. L’atmosphère s’inspire des années de l’entre deux guerres, un monde amer et cynique, dans le Naples de la Comorra : Claudio est le parrain dangereux, possessif et paranoïaque. Marianne, un trophée de la « guerre des gangs », un paravent vertueux aux activités illicites de son mari. Coelio, le jeune homme innocent, protégé par sa mère des réalités et des intrigues de la ville.

Octave, lui, musicien à ses heures perdues, navigue en eaux troubles, sachant s’arranger des trafics en tous genres. Tour à tour enthousiaste et désespéré, prolixe et muet, Musset tenta tout au long de ses écrits de pénétrer le mystère de la nature humaine et fut sans doute l’un des premiers écrivains masculins à interroger la nature féminine.

A partir de 12 ans.

Saint-Servan 6 place Bouvet Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-01-02 par