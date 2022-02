Les Caprices de Marianne – A2R Compagnie Châtillon-sur-Seine, 28 mars 2022, Châtillon-sur-Seine.

Les Caprices de Marianne – A2R Compagnie Théâtre Gaston Bernard Place du 8 Mai 1945 Châtillon-sur-Seine

2022-03-28 – 2022-03-28 Théâtre Gaston Bernard Place du 8 Mai 1945

Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

11 EUR éprouve envers Marianne, une jeune épouse fidèle à son mari, Claudio. Dans une atmosphère intrigante et festive, au son de l’orchestre qui tient lieu ici de chœur tragique – entre jazz grinçant et Astor Piazzolla -, jalousies, orgueils et mensonges tissent les liens dramatiques d’une romance au souffle résolument moderne.

De Alfred de Musset

Mise en scène : Roch-Antoine Albaladéjo

Avec : Mathilde Bourbin, Vincent Desprat, Valérie Français, Aliénor Gueniffet, Laurent Labruyère, Mélanie Le Duc, Jacques Poix-Terrier, Jérôme Ragon.

Costumes : Jérôme Ragon

Scénographie : J.P.

Durée : 1h45

Théâtre Gaston Bernard

A partir de 10 ans

éprouve envers Marianne, une jeune épouse fidèle à son mari, Claudio. Dans une atmosphère intrigante et festive, au son de l’orchestre qui tient lieu ici de chœur tragique – entre jazz grinçant et Astor Piazzolla -, jalousies, orgueils et mensonges tissent les liens dramatiques d’une romance au souffle résolument moderne.

De Alfred de Musset

Mise en scène : Roch-Antoine Albaladéjo

Avec : Mathilde Bourbin, Vincent Desprat, Valérie Français, Aliénor Gueniffet, Laurent Labruyère, Mélanie Le Duc, Jacques Poix-Terrier, Jérôme Ragon.

Costumes : Jérôme Ragon

Scénographie : J.P.

Durée : 1h45

Théâtre Gaston Bernard

A partir de 10 ans

Théâtre Gaston Bernard Place du 8 Mai 1945 Châtillon-sur-Seine

dernière mise à jour : 2022-01-02 par