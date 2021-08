Boisset-et-GaujacBoisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac, Gard Les caprices d’Agathe Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac Boisset-et-GaujacBoisset-et-Gaujac Catégories d’évènement: Boisset-et-Gaujac

Gard

Les caprices d’Agathe Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac, 28 août 2021, Boisset-et-GaujacBoisset-et-Gaujac. Les caprices d’Agathe 2021-08-28 – 2021-08-28 Salle polyvalente Place Emile Chambon

Boisset-et-Gaujac Gard Salle polyvalente Boisset-et-Gaujac Gard Boisset-et-Gaujac Agathe, septuagénaire qui n’accepte pas son âge, vit sa vie à 100 à l’heure. Son comportement affole ses propres enfants qui décident d’intervenir…Avec Damienne de Gottal, Olivier Ripaud, Cathy Deter et Marc Issarte. Informations pratiques : – Le samedi 28 août à 21h00, à la salle polyvalente.- Le port du masque et le pass sanitaire est obligatoire.- Entrée 5€, gratuit jusqu’à 10 ans – durée : 1h30 +33 4 66 61 82 46 dernière mise à jour : 2021-08-17 par CEVENNES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Boisset-et-Gaujac, Gard Autres Lieu Boisset-et-Gaujac Boisset-et-Gaujac Adresse Salle polyvalenteSalle polyvalente Place Emile Chambon Ville Boisset-et-GaujacBoisset-et-Gaujac lieuville 44.04987#4.02062