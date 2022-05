LES CANESTIVALES 2022 : THE MODERN MODS Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

Hérault

LES CANESTIVALES 2022 : THE MODERN MODS Canet

2022-07-19

Canet Hérault Canet Rallumez la flamme du Swingin’ London, avec ces trois musiciens qui vont vous faire revivre l’époque des Kinks, des Beatles, des Rollings Stones, des Who ou encore des Turtles. Leur réputation n’est plus a faire : ils sont connus pour accompagner des stars comme Johnny Hallyday, Julien Clerc, Jane Birkin ou Florent Pagny…

