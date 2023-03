Les Canaux : Journée « Votre argent a le pouvoir de soutenir une économie durable » La Maison des Canaux, 25 mars 2023, Paris.

Le samedi 25 mars 2023

de 11h00 à 16h30

. gratuit

Quel lien entre finance et climat ? Entre finance et justice sociale ? Comment s’assurer que son épargne finance des projets socialement et écologiquement utiles ?

Samedi 25 mars, la Maison des Canaux vous ouvre ses portes pour une journée d’exploration des enjeux de la finance face aux grands défis de notre siècle, mais aussi des solutions concrètes dont nous disposons, chacun·e, pour soutenir le développement d’une économie durable. Au programme, un atelier de sensibilisation pour “comprendre les enjeux de la finance” de 11h à 13h suivi d’une table ronde de 14h à 15h30. Une offre de restauration sera disponible sur la terrasse pour le déjeuner.

Entre la Fresque et la table-ronde de la « Journée finance”, deux visites de la Maison des Canaux thématiques seront organisées : une première le matin de 12h à 13h et une l’après-midi de 15h30 à 16h30. Nous nous intéresserons à la valeur du projet de réhabilitation du lieu et de comment la Ville de Paris a choisi d’intégrer d’autres indicateurs de suivi que le simple coût financier. Nous nous questionnerons aussi sur la valeur d’un meuble créé en réemploi et/ou par des personnes en insertion. À noter que pour permettre à chacun·e de découvrir cette vitrine des possibles, nous organisons des visites guidées tous les mois.

Rendez-vous sur notre site pour ne pas manquer les prochaines dates.

La Maison des Canaux 6 quai de la Loire 75019 Paris

Contact : http://lescanaux.com/events/financer-une-economie-durable/

Les Canaux