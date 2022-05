Les canaux du Parc de la Marquise à Chateauvert Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Les canaux du Parc de la Marquise à Chateauvert, 8 juin 2022, Valence. Les canaux du Parc de la Marquise à Chateauvert Rue Ste Thérèse Parking du stade Bouliste Valence

2022-06-08 16:30:00 16:30:00 – 2022-06-08 Rue Ste Thérèse Parking du stade Bouliste

Valence 26000 EUR Canaux et ruisseaux traversent et agrémentent différents quartiers de Valence dont le quartier Châteauvert et en particulier le parc de la Marquise. L’usage de ces cours d’eau a évolué au cours du temps pour devenir aujourd’hui un lieu de promenade. Rue Ste Thérèse Parking du stade Bouliste Valence

