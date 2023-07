Les canaux de Châteauvert Les canaux de Châteauvert Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Les canaux de Châteauvert 16 et 17 septembre Les canaux de Châteauvert Circuit de 2 h environ – annulé en cas de pluie – pas de réservation

A la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides du quartier Châteauvert de Valence avec l’association « Les canaux de valence – Biodiversité au fil de l’eau »

Circuit de 2 h environ – annulé en cas de pluie – pas de réservation

Rdv Parking au bout de la rue Ste Thérèse, quartier Chateauvert à Valence

Les canaux de Châteauvert rue Sainte Thérèse 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.canauxdevalence26.com [{« type »: « email », « value »: « aufildeleau.26@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.canauxdevalence26.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lescanauxdevalence26 »}] Parking au bout de la rue Sainte-Thérèse

Quartier Châteauvert

26000 Valence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© E. Caillet