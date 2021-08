Les Camineurs Jardin de Corinthe, 4 septembre 2021, Marseille.

Les Camineurs

Jardin de Corinthe, le samedi 4 septembre à 18:00

La Culture s’invite au Jardin continue au mois de septembre ! Rendez-vous samedi 4 septembre 2021 à 18h Jardin de Corinthe – Avenue de Corinthe 13006 Marseille avec Les Camineurs, La fanfare qui chante – (Direction artistique Guylaine Renaud) Vous avez déjà vu et écouter une fanfare. Mais avez-vous déjà vu une fanfare de chanteurs ? Ce sont les Camineurs ! Ils replacent le chant au cœur de la vie sociale. Le chant qui depuis l’aube des temps accompagnait tous les moments importants de la vie d’une communauté. (Naissance, mariage, décès, fêtes, rituels agraires …) Ils s’inspirent de la tradition des colporteurs, crieurs, jongleurs et autres chanteurs de plein vent qui allaient de ville en ville parcourant les chemins pour raconter leurs histoires, offrir leurs chants. L’histoire des Camineurs c’est l’histoire de Guylaine Renaud, femme troubadour et sa recherche sur “l’acte vocal“ comme engagement dans une relation de réciprocité avec l’Autre, l’auditeur et la réappropriation orale de l’espace public. La musique des Camineurs, c’est la musique populaire de Méditerranée celle qui parle à la mémoire et au cœur et sonne aux oreilles comme une chanson familière qu’on se laisse volontiers aller à fredonner. Leur répertoire est tissé de compositions originales et d’adaptations de mélodies et rythmes de différentes traditions musicales : tarentelles, polka, balades, mazurka, valses, ritournelles à reprendre en chœur… Ils passent, s’arrêtent puis continuent leur chemin … moments festifs, gais et chaleureux à vivre ensemble. Les Camineurs sont dans la place ! Une Coproduction Arts et Musiques en Provence et Association d’idées STYLE : Musique Populaire et Traditionnelle Direction artistique : Guylaine Renaud …..

Entrée libre

Jardin de Corinthe Avenue de Corinthe 13006 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T18:00:00 2021-09-04T20:30:00