Montouliers Hérault Montouliers Une journée bien remplie alternant randonnée, repas, conférence et concert, pour le plaisir de tout un chacun. Au programme: n08h30 : rdv au parking de la cave de Montouliers pour le co-voiturage n09h00: départ de Bize pour la randonnée n11h00: accueil des marcheurs à la Mairie de Montouliers n12h00: repas en buffet (Sur Réservation) à la salle de la Mairie de Montouliers n14h30: conférence des chemins de St Jacques Du chemin de compostelle à l’hypnose… Juste un pas… à la salle de la Mairie de Montouliers n16h30: concert de l’ensemble vocal 2T3M, à l’église Saint Baudile de Montouliers (concert gratuit avec une participation libre) Une journée bien remplie mélangeant randonnée, repas, conférence et concert pour le plaisir de chacun. +33 6 33 49 07 73 Une journée bien remplie alternant randonnée, repas, conférence et concert, pour le plaisir de tout un chacun. Au programme: n08h30 : rdv au parking de la cave de Montouliers pour le co-voiturage n09h00: départ de Bize pour la randonnée n11h00: accueil des marcheurs à la Mairie de Montouliers n12h00: repas en buffet (Sur Réservation) à la salle de la Mairie de Montouliers n14h30: conférence des chemins de St Jacques Du chemin de compostelle à l’hypnose… Juste un pas… à la salle de la Mairie de Montouliers n16h30: concert de l’ensemble vocal 2T3M, à l’église Saint Baudile de Montouliers (concert gratuit avec une participation libre) Montouliers

