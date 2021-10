Tréguier Tréguier Côtes-d'Armor, Tréguier Les camarades de Mario Monicelli – Cinéclub Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Les camarades de Mario Monicelli – Cinéclub Tréguier, 18 mai 2022, Tréguier. Les camarades de Mario Monicelli – Cinéclub 2022-05-18 20:30:00 – 2022-05-18 Place de la Répubblique Centre Culturel Ernest Renan

Tréguier Côtes d’Armor 1963 – 2h 10 – Comédie dramatique – Italien, Français – Film en couleurs.

Avec : Marcello Mastroiani, Renato Salvatori, Bernard Blier A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique textile de Turin, les ouvriers, soumis à un rythme de travail infernal, voient se multiplier les accidents. Trois d’entre eux entrent en conflit avec le contremaître à la suite d’un nouveau drame. Il est alors décidé, en guise de protestation, que tous partiront une heure plus tôt ce soir-là. Mais cette action n’est pas du goût des patrons, qui profitent de l’inexpérience de ces hommes simples pour les berner. Les sanctions tombent. L’instituteur Sinigaglia, un militant socialiste, fraîchement débarqué de Gênes, pousse les ouvriers à s’organiser… 1963 – 2h 10 – Comédie dramatique – Italien, Français – Film en couleurs.

Avec : Marcello Mastroiani, Renato Salvatori, Bernard Blier A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique textile de Turin, les ouvriers, soumis à un rythme de travail infernal, voient se multiplier les accidents. Trois d’entre eux entrent en conflit avec le contremaître à la suite d’un nouveau drame. Il est alors décidé, en guise de protestation, que tous partiront une heure plus tôt ce soir-là. Mais cette action n’est pas du goût des patrons, qui profitent de l’inexpérience de ces hommes simples pour les berner. Les sanctions tombent. L’instituteur Sinigaglia, un militant socialiste, fraîchement débarqué de Gênes, pousse les ouvriers à s’organiser… dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse Place de la Répubblique Centre Culturel Ernest Renan Ville Tréguier