Calèche restaurant – Plancha Limousine Les calèches de l’Isop Saint-Martial-sur-Isop, 8 octobre 2023, Saint-Martial-sur-Isop.

Saint-Martial-sur-Isop,Haute-Vienne

Venez déguster une bonne plancha Limousine composée de produits sélectionnés localement dans un restaurant pas comme les autres : une calèche tirée par des chevaux de trait !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Les calèches de l’Isop Lieu-dit Roche

Saint-Martial-sur-Isop 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a Limousin plancha made with locally selected products in a restaurant like no other: a horse-drawn carriage!

Venga a degustar una plancha al estilo de Limousin con productos seleccionados localmente en un restaurante sin igual: ¡un coche de caballos!

Genießen Sie eine gute Limousine-Plancha, die aus lokal ausgewählten Produkten besteht, in einem Restaurant, das nicht wie alle anderen ist: eine von Zugpferden gezogene Kutsche!

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Pays du Haut Limousin