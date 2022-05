Les calèches de camargue Le Cailar Le Cailar, 18 mai 2022, Le CailarLe Cailar.

Les calèches de camargue Le Cailar Le Cailar

–

Le Cailar Gard Le Cailar Gard

0 Le Cailar En Calèche ! La meilleure façon de découvrir le coeur de la CamargueSitué au Cailar en bordure du Vistre, au cœur de la Camargue Gardoise, Grand site de France, un petit paradis où il fait bon vivre au rythme des chevaux.Confortablement installé dans nos calèches couvertes, vous partirez à la rencontre des taureaux et chevaux Camargue. Vous découvrirez un site naturel et préservé, loin des sentiers battus.Vous participerez à nos traditions Camarguaises lors des fêtes de village, et prendrez un petit déjeuner dans les près où vivent les taureaux Camargue.Sous la tonnelle vous dégusterez les produits du terroir au retour de la balade.Un moment convivial à passer en famille ou entre amis avec Les Calèches de Camargue

En Calèche ! La meilleure façon de découvrir le coeur de la Camargue Situé au Cailar en bordure du Vistre, au cœur de la Camargue Gardoise, Grand site de France, un petit paradis où il fait bon vivre au rythme des chevaux.Confortablement installé dans nos calèches couvertes , vous partirez à la rencontre des taureaux et chevaux Camargue . Vous découvrirez un site naturel et préservé, loin des sentiers battus. Vous participerez à nos traditions Camarguaises lors des fêtes de village, et prendrez un petit déjeuner dans les près où vivent les taureaux Camargue. Sous la tonnelle vous dégusterez les produits du terroir au retour de la balade. Un moment convivial à passer en famille ou entre amis avec Les Calèches de Camargue

lescalechesdecamargue@gmail.com http://www.lescalechesdecamargue.com/

En Calèche ! La meilleure façon de découvrir le coeur de la CamargueSitué au Cailar en bordure du Vistre, au cœur de la Camargue Gardoise, Grand site de France, un petit paradis où il fait bon vivre au rythme des chevaux.Confortablement installé dans nos calèches couvertes, vous partirez à la rencontre des taureaux et chevaux Camargue. Vous découvrirez un site naturel et préservé, loin des sentiers battus.Vous participerez à nos traditions Camarguaises lors des fêtes de village, et prendrez un petit déjeuner dans les près où vivent les taureaux Camargue.Sous la tonnelle vous dégusterez les produits du terroir au retour de la balade.Un moment convivial à passer en famille ou entre amis avec Les Calèches de Camargue

Le Cailar Le Cailar

dernière mise à jour : 2022-05-15 par LES CALÈCHES DE CAMARGUE