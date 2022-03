Les Calebasses d’Avril Camping Parc des Libertés Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Les Calebasses d'Avril

Camping Parc des Libertés, Avignon.

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril

Les Calebasses d’Avril , festival africain 11 ° édition. Un week-end festif rythmé par la découverte et le partage des cultures. Au programme: Marché artisanal et solidaire, concerts, animations et stages. Pour cette édition, les artistes présents sont à l’honneur avec Kaluwo, Kandy Guira, Mougli, Basa, Mélo Trio . Cette année , il y a 3 stages proposés: Danse africaine avec Sally Danse , Percussions avec Albert Brice Gnaho , Chants avec Mougli… Des stages à ne pas rater!!! Nous restons sur cette volonté de créer un événement culturel accessible à l’ensemble du territoire et ainsi favoriser le lien et la rencontre !!

Entrée gratuite

Camping Parc des Libertés 4682 Route de l'Islon Avignon ile de la barthelasse Vaucluse

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T19:00:00

