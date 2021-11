Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Les Calamars Endiablés – Théâtre : Stationnement Alterné Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Les Calamars Endiablés – Théâtre : Stationnement Alterné Pléneuf-Val-André, 30 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Les Calamars Endiablés – Théâtre : Stationnement Alterné Salle du Guémadeuc Avenue Général Leclerc Pléneuf-Val-André

– Salle du Guémadeuc Avenue Général Leclerc

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Avec la troupe des Calamars Endiablés. Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui s’enchaînent en cascade.

Billetterie sur place. Cette représentation participe au Téléthon. calamarsendiables@gmail.com Avec la troupe des Calamars Endiablés. Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du temps surchargé, jusqu’au jour où, à la faveur d’un accident de la route, son double jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par son voisin, complice malgré lui des événements rocambolesques qui s’enchaînent en cascade.

Billetterie sur place. Cette représentation participe au Téléthon. Salle du Guémadeuc Avenue Général Leclerc Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Salle du Guémadeuc Avenue Général Leclerc Ville Pléneuf-Val-André lieuville Salle du Guémadeuc Avenue Général Leclerc Pléneuf-Val-André