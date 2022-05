Les Caisses à Savon Divattaises Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Divatte-sur-Loire Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire

Loire-Atlantique

Les Caisses à Savon Divattaises Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire, 2 juillet 2022, Divatte-sur-Loire. Les Caisses à Savon Divattaises

Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire, le samedi 2 juillet à 08:00

Visiter notre site internet : [https://www.lescaissesasavondivattaises.fr/programmation.php](https://www.lescaissesasavondivattaises.fr/programmation.php) Course de caisse à savon et concert Fun Radio Atlantique Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire perthuis churin Divatte-sur-Loire Barbechat Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T08:00:00 2022-07-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire, Loire-Atlantique Autres Lieu Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Adresse perthuis churin Ville Divatte-sur-Loire lieuville Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Divatte-sur-Loire Departement Loire-Atlantique

Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/divatte-sur-loire/

Les Caisses à Savon Divattaises Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire 2022-07-02 was last modified: by Les Caisses à Savon Divattaises Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire 2 juillet 2022 Divatte-sur-Loire Perthuis churin 44450 Divatte sur Loire Divatte-sur-Loire

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique