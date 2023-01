Les Cailloux sont bavards Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-08-08 – 2023-08-08

Côtes-d’Armor Venez vous balader au sein du chaudron magmatique, afin de remonter dans le temps. Cherchez au cœur des chaos de Ploumanac’h les petits indices permettant de retracer l’Histoire. Les cailloux sont bavards si on veut bien les regarder ! Rdv parking du sémaphore à 10h (durée 3 heures)

Prévoir des chaussures de marche

A partir de 10 ans. Sentier des douaniers Rdv parking du sémaphore Perros-Guirec

