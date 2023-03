Découverte de l’atelier « Les Cailloux » à Arbois Les cailloux – Atelier de Céramique Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Découverte de l’atelier « Les Cailloux » à Arbois Les cailloux – Atelier de Céramique, 1 avril 2023, Arbois. Découverte de l’atelier « Les Cailloux » à Arbois 1 et 2 avril Les cailloux – Atelier de Céramique Découverte de l’atelier « les cailloux » à Arbois Différents objets utilitaires ou décoratifs seront présentés : ils sont réalisés en tournage ou en modelage et cuits à haute température (1300°). Différentes sortes de terre sont utilisées : grès blanc, grès pyrité (contenant de la pyrite de fer qui crée un mouchetage noir à la cuisson) et porcelaine. Les finitions sont émaillées ou brutes.

Quelques objets seront présentés à différentes étapes de leur fabrication ce qui permet d'appréhender le temps long de la fabrication d'un objet artisanal.

