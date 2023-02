Les Caillounades Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Haute-Loire Le Puy-en-Velay Animations culinaires, dégustations, démonstrations, marché, défilé, concert… Les Caillounades du Velay fêtent le cochon tout le week-end au Puy-en-Velay ! Le Puy-en-Velay

