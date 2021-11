“Les Caillantes” Brassy, 6 novembre 2021, Brassy.

“Les Caillantes” Brassy

2021-11-06 – 2021-11-07

Brassy 58140 Brassy

Théâtre, musique, danse… chez l’habitant. On pousse les meubles et le salon devient LA scène, pour tous les publics.

Spectacle 8€ – Gratuit pour les moins de 10 ans – Carte-Pass festivaliers : les 8 spectacles 20.00 €

Pour tout savoir et organiser son week-end : www.clindoeil.net

Billeterie sur les lieux de spectacle – Application des règles sanitaires en vigueur.

Brassy

