Nantes Centre Socioculturel Beaulieu - ACCOORD Loire-Atlantique, Nantes Les cahiers de vacances Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD Nantes

Nantes

Les cahiers de vacances Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD, 4 août 2021-4 août 2021, Nantes. 2021-08-04

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : oui À partir de 5 ans Un coup de pouce pour aider dans la scolarité et réviser de manière ludique autour du jeu, de la lecture et des sorties culturelles. Dès 5 ans, 8 enfants maximum. Inscription : 06 32 11 52 94 Centre Socioculturel Beaulieu – ACCOORD 4 Rue Marc Vaubourgoin Île de Nantes Nantes

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes Centre Socioculturel Beaulieu - ACCOORD Nantes À partir de 5 ans