Mac Orlan, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:30

Quelques jours après sa dernière danse publique en 1919, le célèbre danseur russe Vaslav Nijinski, dont la santé mentale se dégrade de jour en jour, entame la rédaction de ses cahiers dans un ultime élan vital. Il y lance un cri mystique d’amour et de rage, invective Dieu et ses semblables et oscille entre l’écriture de ses mémoires et de son quotidien d’alors. Le comédien Denis Lavant et les musiciens Matthieu Prual et Gaspar Claus, trois artistes de haut vol, s’immergent ici dans cette œuvre fulgurante. Sur scène la voix, les corps, les peaux, les sons entrent en résonance avec le souffle de Nijinski, convoquent les fantômes de ses danses, et nous plongent dans le tressaillement du génie face à l’incandescence du mystère de mourir, de créer, d’être en vie. **Denis Lavant** voix et corps **Matthieu Prual** saxophone, clarinette basse et électronique, direction artistique **Gaspar Claus** violoncelle et électronique **Thomas Rabillon** création vidéo et lumière **Jérémie Bélingard** regard chorégraphique _Organisation : Plages Magnétiques_

14 € / 11 € / 8 €

Quelques jours après sa dernière danse publique, le célèbre danseur russe Vaslav Nijinski, dont la santé mentale se dégrade, entame la rédaction de ses cahiers dans un ultime élan vital.

Mac Orlan 65 rue de la porte, 29200 Brest



