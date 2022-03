Les cahiers de Janina. Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Sauvée en 1943 du camp de Janowski à Lvov, Janina Hescheles, 12 ans, rédige à chaud ses souvenirs, qui parraissent en Pologne en 1946. Les cahiers de Janina sont un exceptionnel témoignage sur la vie et la mort des juifs de Lvov. Mise en voix et en musique d'extraits du livre. Lecture musical de l'association SOFIA. Pour tous, sur insription au 0344156702.

