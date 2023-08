GRATIFERIA Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé, 9 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Maillé.

Saint-Pierre-de-Maillé,Vienne

Donnez, prenez …

Loin de l’idée selon laquelle tout se marchande, la gratiféria valorise le lien social, on peut y donner sans vendre, prendre sans acheter, donner une nouvelle vie aux objets..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:30:00. .

Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé

Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Give, take?

Far from the idea that everything can be bought and sold, gratiferia promotes social ties, where you can give without selling, take without buying, and give new life to objects.

¿Dar, tomar?

Lejos de la idea de que todo se puede comprar y vender, la gratiferia fomenta los vínculos sociales, donde se puede dar sin vender, tomar sin comprar y dar una nueva vida a los objetos.

Geben, nehmen?

Weit entfernt von der Idee, dass alles käuflich ist, wertet die Gratiféria soziale Bindungen auf. Hier kann man geben, ohne zu verkaufen, nehmen, ohne zu kaufen, und Gegenständen ein neues Leben geben.

