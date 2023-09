Cet évènement est passé GRATIFERIA Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-de-Maillé

Vienne GRATIFERIA Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé, 9 septembre 2023, Saint-Pierre-de-Maillé. GRATIFERIA Samedi 9 septembre, 10h00 Les Cagouillères Entrée libre Donnez, prenez …

Loin de l’idée selon laquelle tout se marchande, la gratiféria valorise le lien social, on peut y donner sans vendre, prendre sans acheter, donner une nouvelle vie aux objets.

On se retrouve le samedi 9 septembre au lieu dit « les Cagouillères à St Pierre de Maillé de 10h à 17h30 pour échanger avec les passants, les participants, les bénévoles autour d’un café, d’un pique nique partagé. Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0626324528 »}, {« type »: « email », « value »: « lescagouilleres@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:30:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T17:30:00+02:00 brocante gratiferia Détails Catégories d’Évènement: Saint-Pierre-de-Maillé, Vienne Autres Lieu Les Cagouillères Adresse Saint-Pierre-de-Maillé Ville Saint-Pierre-de-Maillé Departement Vienne Lieu Ville Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé latitude longitude 46.661274;0.86078

Les Cagouillères Saint-Pierre-de-Maillé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-de-maille/