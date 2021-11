Les Cafés visio de la Charte avec les Familles Périers, 16 novembre 2021, Périers.

Les Cafés visio de la Charte avec les Familles Périers

2021-11-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-16 21:30:00 21:30:00

Périers Manche

Les Cafés visio de la Charte avec les Familles “Les relations entre frère et sœur”. Tout-petit, enfant et adolescent. Mardi 16 novembre 2021 de 20h à 21h30 en visio sur www.cocm.fr. Animé par Marie BENOIT psychologue de l’éducation. Événement gratuit et sans inscription. A l’initiative du groupe des parents de la Charte avec les Familles.

+33 2 14 15 00 17

