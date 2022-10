Les Cafés-Musique – Tzwing Quartet Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Les Cafés-Musique – Tzwing Quartet

35 Traverse de Carthage Théâtre des Calanques Marseille 8e Arrondissement

2022-10-15









Bouches-du-Rhne Marseille 8e Arrondissement EUR 12 12 Tzwing Quartet perpétue l’esprit de liberté de Django Reinhardt.



L’énergie, la générosité et la virtuosité s’expriment à travers le répertoire du Hot Club de France. Les influences de cette musique sont empruntées au swing mais aussi aux musiques gitanes, d’Europe centrale (Klezmer), au musette et à la chanson française.



Ce style créé en 1934 par Django lui même, est ici représenté par des musiciens exceptionnels, capables de dépasser leurs limites pour nous faire vibrer, le temps d’une soirée, ces influences de Jazz Manouche si singulières des années 30 !

Alors on hésite plus, venez Twzinguer avec ce quatuor entrainant pour une soirée rythmée et conviviale !



Avec

Pascal Delallée, violon

Mathieu Césari, guitare

Mathieu Arnal, guitare

Les Tzwing Quartet ouvrent la série des Cafés-Musique !

