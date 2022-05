Les cafés mémoire Bar – Brasserie L’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Tous les 2èmes vendredis du mois (sauf juillet et août) entre 15h00 et 17h00 au Bar/Brasserie de l’Industrie à Châtellerault, un temps d’échange pour les aidants et les malades, ainsi que pour toutes personnes cherchant à s’informer sur la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée est organisé par l’association France ALZHEIMER, dans un environnement convivial . Cette action est animée par des bénévoles et par un psychologue. Temps d’échange Bar – Brasserie L’industrie 103 boulevard blossac 86100 chatellerault Châtellerault Vienne

