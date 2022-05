Les cafés du rock – Driven 2 Tears Neuillay-les-Bois, 5 juillet 2022, Neuillay-les-Bois.

Les cafés du rock – Driven 2 Tears Neuillay-les-Bois

2022-07-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-05

Neuillay-les-Bois 36500

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne vous propose un concert rock avec Driven 2 Tears, tribute to Police.

Driven 2 Tears s’est réapproprié le répertoire du groupe The Police, avec quelques clins d’œil à Sting. Principalement rock et pop, et reprenant les tubes interplanétaires de ce groupe légendaire, Driven 2 Tears a aussi pour vocation de mettre en exergue les textes engagés de Sting. (malheureusement toujours d’actualité …), originalement interprétés par une voix féminine. Une belle énergie et un mariage sonore envoutant vous transporte tout au long du concert, dans un univers captivant d’un “monstre” tel que Sting.

La communauté de communes Val de l’Indre-Brenne vous propose une semaine de concerts gratuits dans les cafés de son territoire.

ANTHONY OBLIN

Neuillay-les-Bois

