Les cafés du réemploi – dans les ateliers 3R (Réemploi, Réutilisation, Réparation) de Ô.Ressources

Les cafés du réemploi – dans les ateliers 3R (Réemploi, Réutilisation, Réparation) de Ô.Ressources, 16 novembre 2022, . Les cafés du réemploi – dans les ateliers 3R (Réemploi, Réutilisation, Réparation) de Ô.Ressources



2022-11-16 – 2022-11-16 EUR Que faire de nos emballages une fois utilisé ? A part les jeter ?

Venez échanger vos idées créatives autour de l’art de faire revivre la matière et discuter autour de nos réalisations en atelier et le champs des possibles. Les cafés du réemploi sont des temps de réflexion prévus pour imaginer, ensemble, autour de matières et objets de seconde vie, les diverses possibilités pour créer et inventer de nouvelles vies à ces derniers. ateliers@oressources.fr dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville