Les cafés débats d’Houlgate Houlgate, 26 avril 2022, Houlgate.

2022-04-26 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-26 19:30:00 19:30:00

Houlgate Calvados

Participez à ce 9ème café débat, et découvrez la Villa du Temps Retrouvé, lieu consacré à la Belle Époque et à l’imaginaire de Proust. Cette présentation sera animée par sa directrice : Roma Lambert, elle vous fera également découvrir l’exposition Gustave Eiffel et les œuvres phares de 2022.

Café débat à suivre en ligne, via Zoom. Inscriptions : cafedebathoulgate@gmail.com (lien Zoom par retour de mail).

