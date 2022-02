Les cafés débats d’Houlgate Houlgate, 3 mars 2022, Houlgate.

2022-03-03 18:00:00 – 2022-03-03 19:30:00

Houlgate Calvados

Participez à ce 8ème café débat, et découvrez les missions du Théâtre, phare de la vie culturelle locale et régionale. Cette présentation sera animée par son directeur général : Patrick Foll. Café débat à suivre en ligne, via Zoom. Inscriptions : cafedebathoulgate@gmail.com (lien Zoom par retour de mail).

dernière mise à jour : 2022-02-25 par