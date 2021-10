Les Cafés de l’Histoire [Webinaire] Cité du Train – Patrimoine SNCF, 18 novembre 2021, Mulhouse.

**Julien PRODORUTTI, responsable marketing, communication et développement de la Cité du Train – Patrimoine SNCF et Régis BOULAT, maitre de conférences en histoire économique contemporaine à l’UHA**, partageront avec vous le passé, le présent et l’avenir de ce lieu emblématique de Mulhouse… **le tout en 30 minutes chrono !** En 50 ans, la Cité du Train n’a pas cessé d’inventer, se réinventer et d’aller de l’avant. Ce musée est avant tout une grande aventure humaine, tout comme l’histoire du transport ferroviaire. C’est en 1900, à la clôture de l’exposition universelle de Paris que naît l’idée d’un musée du chemin de fer en France. Pourtant, ce n’est qu’en 1965 qu’un industriel mulhousien travaillant dans le textile et passionné par le monde ferroviaire, Jean-Mathis Horrenberger, se lance dans le projet d’une vie : ouvrir le premier musée français consacré au chemin de fer, à Mulhouse. **Un événement organisé par la** [**Société Industrielle de Mulhouse**](https://www.sim.asso.fr/cafes-de-lhistoire/) _Les Cafés de l’Histoire_ sont des animations de 30 minutes sous forme de conférences, proposées par le groupe de travail « Histoire » afin de communiquer, avec le plus grand nombre, sur le passé de la SIM.

À la découverte de la Cité du train – 50 ans d’histoire à partager !

Cité du Train – Patrimoine SNCF 2 rue Alfred de Glehn, 68200 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin



