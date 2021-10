“Les cafés associatifs” à la Maison des associations de Mérignac Maison des associations, 10 novembre 2021, Mérignac.

Maison des associations, le mercredi 10 novembre à 09:00

Un temps d’échange avec les associations et une rencontre autour d’un café sur le thème : “Prévenir et lutter contre les violences dans le milieu associatif”. **Intervenants :** * Sonia BENBELAÏD, Commandant de la M2PF 33 – Gendarmerie Nationale * Virginie JOUVE, Cheffe de service Vie Associative et Engagements * Cédric RICOUL, Chef du service Développement Sportif Ces interventions seront suivies d’un temps d’échange avec un éclairage spécifique sur la prévention des violences sexuelles et comment libérer la parole dans les associations. Le café associatif est aussi ouvert aux habitants alors n’hésitez pas à en parler autour de vous ! Au plaisir de vous y retrouver toutes et tous. ### Informations pratiques “Les cafés associatifs” le mardi 9 novembre 2021 de 09h00 à 11h30 À la Maison des associations avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Renseignements et inscriptions auprès de la vie Associative au 05 57 00 15 12

Sur inscription au 05 57 00 15 12

Maison des associations 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Mérignac Gironde



