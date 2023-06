Fête de la musique Les Cadeneaux Les Pennes-Mirabeau, 21 juin 2023, Les Pennes-Mirabeau.

Les Pennes-Mirabeau,Bouches-du-Rhône

L’édition 2023 de la Fête de la musique se déroulera une nouvelle fois dans le quartier des Cadeneaux. Plusieurs formations pennoises dans tous les styles, vous donnent rendez-vous sur la place Félix Aureille..

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Les Cadeneaux Place Félix Aureille

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 2023 edition of the Fête de la musique will take place once again in the Cadeneaux district. Several groups from Penne in all styles, give you an appointment on the place Félix Aureille.

La edición 2023 de la Fête de la musique volverá a celebrarse en el barrio de Cadeneaux. Varias bandas locales de todos los estilos actuarán en la plaza Félix Aureille.

Die Fête de la Musique 2023 wird wieder im Viertel Cadeneaux stattfinden. Mehrere pennoiser Bands aus allen Stilrichtungen laden Sie auf den Platz Félix Aureille ein.

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence