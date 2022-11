Les cadeaux perdus du Père Noël Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Les cadeaux perdus du Père Noël Fort-Mahon-Plage, 17 décembre 2022, Fort-Mahon-Plage. Les cadeaux perdus du Père Noël

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

2022-12-17 10:00:00 – 2023-01-02 17:00:00 Fort-Mahon-Plage

Somme 2 2 En famille, ou entre amis, part à la recherche des cadeaux égarés par le Père Noël afin de sauver Noël. Jeu de piste. Livret à récupérer à l’office de tourisme. En famille, ou entre amis, part à la recherche des cadeaux égarés par le Père Noël afin de sauver Noël. Jeu de piste. Livret à récupérer à l’office de tourisme. Fort-Mahon-Plage

