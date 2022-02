Les Cactées par Thadé Roubaix Custom Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Les Cactées par Thadé Roubaix Custom, 3 mars 2022, Roubaix. Les Cactées par Thadé

du jeudi 3 mars au samedi 26 mars à Roubaix Custom

Le travail de Thadé, s’articule autour de l’intime, qui emprunte la réalité pour mieux s’en échapper. Se servir du corps pour raconter des histoires. Entre déconstruction et métamorphose, celui-ci se dévoile au travers de figures allégoriques. Un regard emprunt de poésie, nous invitant à l’écoute et la poursuite de notre introspection. La série des « Cactées » illustre des hommes/plantes oisifs, flânant et oeuvrant à leurs plaisirs solitaires. Dans un environnement aride et quasi infertile, ils représentent l’une de rares formes de vie environnante, à jouir de leur suffisance et de leur splendeur insolente. **Vernissage Jeudi 03 février à partir de 19 h. **

Entrée libre

Exposition Roubaix Custom 47b avenue jean lebas, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T21:30:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T19:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-06T14:00:00 2022-03-06T19:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T19:00:00

