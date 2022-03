Les Cachottiers Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Les Cachottiers Le Vigan, 9 avril 2022, Le Vigan. Les Cachottiers Le Vigan

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09

Le Vigan Lot Le Vigan 35 EUR 35 Placement libre. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Synopsis :

Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre !

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à ressasser ses souvenirs.

Alors tous les vendredis, ses deux amis Samuel (Thierry Beccaro) et Bernard (Julien Cafarro) viennent lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées. Placement libre. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. ©Les grands théâtres

Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Ville Le Vigan lieuville Le Vigan Departement Lot

Le Vigan Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Les Cachottiers Le Vigan 2022-04-09 was last modified: by Les Cachottiers Le Vigan Le Vigan 9 avril 2022 Le Vigan Lot

Le Vigan Lot