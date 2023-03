Café des sciences « Les femmes dans la science », organisé par les Petits Débrouillards Les Cabanes Urbaines La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Café des sciences « Les femmes dans la science », organisé par les Petits Débrouillards
Mercredi 22 mars, 19h30
Les Cabanes Urbaines

Lieu : Les cabanes urbaines – 22 Rue du cardinal, 17000 La Rochelle

Public *: adultes

*Horaires : 19h30-21h

Inscription : gratuit, ouvert à toutes et tous

Public : adultes

Horaires : 19h30-21h

Inscription : gratuit, ouvert à toutes et tous

Contact : antenne des Petits Débrouillards de La Rochelle – Lina Greffet – coordo-transitions@lespetitsdebrouillards-na.org

2023-03-22T19:30:00+01:00 – 2023-03-22T21:00:00+01:00

2023-03-22T19:30:00+01:00 – 2023-03-22T21:00:00+01:00 café des sciences femmes

