Cet évènement est passé Cours de Yoga Vyniasa Les Cabanes de Noues Dampierre-en-burly Catégorie d’Évènement: Dampierre-en-burly Cours de Yoga Vyniasa Les Cabanes de Noues Dampierre-en-burly, 4 décembre 2023 16:30, Dampierre-en-burly. Cours de Yoga Vyniasa 4 décembre 2023 – 31 décembre 2024 Les Cabanes de Noues par Tina, professeure de Yoga Vyniasa – Enchainement de postures dans un rythme plus ou moins dynamique avec pour objectif de lier la respiration au mouvement en pleine conscience. Tapis et blocs fournis – prévoir un plaid et une tenue confortable Les Cabanes de Noues Les Noues , Dampierre-en-burly Dampierre-en-burly Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T17:30:00+01:00 – 2023-12-04T19:15:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T17:30:00+01:00 – 2023-12-04T19:15:00+01:00

2024-12-31T17:30:00+01:00 – 2024-12-31T19:15:00+01:00

Latitude 47.752085 Longitude 2.499727

