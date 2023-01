Les Cabanes de Jojo Loudun, 8 février 2023, Loudun Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun.

Les Cabanes de Jojo

2 Rue des Marchands Office de Tourisme du Pays Loudunais Loudun 86200

2023-02-08 – 2023-02-08

Office de Tourisme du Pays Loudunais 2 Rue des Marchands

Loudun

86200

Loudun Vienne

EUR Afin, d’impliquer la population locale à la modernisation du sentier découverte du « Pé de Jojo » situé à Véniers, nous avons besoin de vous ! et plus précisément de vos enfants.

Ces mercredis après-midis ludiques se décomposeront de la manière suivante :

8 février : Conception des nichoirs à oiseaux – Sensibilisation à la biodiversité

15 février : Atelier créatif (peintures et décorations des nichoirs) – Jeu sur les éco-gestes

Un goûter sera prévu en fin d’après-midi.

Les enfants qui auront participé seront conviés à l’inauguration du sentier où ils pourront admirer leurs œuvres d’arts.

Informations, réservation auprès de l’Office de tourisme : 05 49 22 22 22

Inscription obligatoire. Une seule inscription est nécessaire pour les deux ateliers.

Places limitées : 10 enfants, 6 – 10 ans.

Ces ateliers sont uniquement à destination des enfants.

+33 5 49 22 22 22

Office de Tourisme du Pay Loudunais

