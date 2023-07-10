RIVIERES EN FOLIE LES CABANES DE CORNILLONS Les Assions
RIVIERES EN FOLIE LES CABANES DE CORNILLONS Les Assions, 10 juillet 2023, Les Assions.
RIVIERES EN FOLIE 10 – 27 juillet LES CABANES DE CORNILLONS en fonction du quotient familial
CE SEJOUR ALTERNE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES. CANOE, CANYONING, SPELEOLOGIE, ESCALADE, BAIGNADE, RANDONNEE PEDESTRE…C’EST EGALEMENT L’OCCASION DE PARTIR A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL (ARTISANAT, CULINAIRE), DE VISITER DES GROTTES DE LA REGION, TELLE QUE LA GROTTE DE CHAUVET-PONT D’ARC (UNESCO), LE ROCHER DE SAMPZON… LES JEUNES CONTRIBUENT A LA MISE EN PLACE D’ACTIVITES EN UTILISANT JUDICIEUSEMENT LES RICHESSES DE LA REGION.
LES CABANES DE CORNILLONS LE PONTIER 07140 LES ASSIONS Les Assions 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.nanterre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 29 50 50 »}]
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-07-10T06:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00
2023-07-27T06:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:59:00+02:00
SPORT DE NATURE