RIVIERES EN FOLIE
10 – 27 juillet
LES CABANES DE CORNILLONS

CE SEJOUR ALTERNE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES. CANOE, CANYONING, SPELEOLOGIE, ESCALADE, BAIGNADE, RANDONNEE PEDESTRE…C'EST EGALEMENT L'OCCASION DE PARTIR A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL (ARTISANAT, CULINAIRE), DE VISITER DES GROTTES DE LA REGION, TELLE QUE LA GROTTE DE CHAUVET-PONT D'ARC (UNESCO), LE ROCHER DE SAMPZON… LES JEUNES CONTRIBUENT A LA MISE EN PLACE D'ACTIVITES EN UTILISANT JUDICIEUSEMENT LES RICHESSES DE LA REGION.

Les Assions, Ardèche

