Maine-et-Loire

LES BUTINERIES D’ALICE Les Garennes sur Loire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Les Garennes sur Loire. LES BUTINERIES D’ALICE 2021-07-03 16:30:00 – 2021-07-03 19:30:00

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Au fil de la promenade, des personnages surprenants vous invitent à écouter les propos indicibles de Mère Nature. Ce rêve éveillé, plein de surprise et d’espièglerie, stimulera votre quête d’écologie joyeuse. Cheminement théâtralisé par la compagnie “A travers champs” – Durée : 1 h – Tout public

Spectacle organisé dans le cadre des “Rendez-vous Nature en Anjou”. Rendez-vous au parking du parc côté Saint-Jean-des-Mauvrets.

