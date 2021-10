Limoux Limoux Aude, Limoux LES BULLES SONORES #9 Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux Aude Limoux 25 25 EUR Cette année, le rendez-vous est donnée du 29 au 31 octobre 2021 ! Après une année sans édition, l’association Voix Ô Pays est fière de pouvoir proposer un festival, dans des conditions adaptées aux contraintes sanitaires et économiques. C’est pourquoi le festival se déroulera cette année dans la salle de l’Olympie à Limoux ! Samedi 30 et dimanche 31 après-midi, les concerts en accès-libre se dérouleront en plein cœur de la ville, place de la République. Programmation Olympie : – Fraires Sawa à 20 H 30 – El Gato Negro à 22 H – Deluxe à 23 H 30 Limoux

