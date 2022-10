Les bulles électriques Allauch, 22 octobre 2022, Allauch.

Ce festival à destination de la jeunesse, des familles mais également de passionnés, se déroule sur deux journées rythmées par des rencontres avec des auteurs, des séances de dédicaces, des activités culturelles et manuelles, des tables rondes, des expositions, des concours, etc. Cet évènement intergénérationnel qui fait la promotion du livre, de la lecture et de la création, permet d’apporter une contribution au rayonnement d’Allauch sur le Département et au-delà.



22 Auteurs : Jérôme Alquié (dimanche uniquement), Cee Cee Mia, Tomm Bulyne, Frédéric Pham Chuong, Alain Julié, Layla Benabid, Inaki Holgodo, A. Dan, Bart Julien, Saïd Sassine, Luisa Russo, Nathalie Janer, Anaïs Eustache, Pierre-Emmanuel Dequest, Olivier Lubrano di Ciccone, Richard Di Martino (dimanche uniquement), Alexis Nesme, Emilie Harel, Yann Madé, Bruno Bessadi, Guillaume Bianco, Calouan. (En attente d’une réponse de l’auteur Bruno Gazzotti).



Stands :

• Libraires « Prado-Paradis » et « La réserve à Bulles »

• Boutique « Emporte-moi dans ton rêve »

• Boutique « La boîte à Malices »

• 2 bouquinistes : Passagers du 9ème Art et Aux cases

• École de Condé Marseille – Design et Illustration, Animation 2D- 3D



Animations :

• Le Commis des comics, bloggeur spécialisé dans la bande dessinée et les comics. Il animera des temps forts sur le festival

• Ateliers manuels par l’équipe de la bibliothèque. Des activités sur le thème de la bande dessinée et d’Halloween : création de badges, marque-pages, jeux de société et Pixel Art, papertoys, jeux vidéo.

• Ateliers de dessin animés par des auteurs de BD

• Fresque collaborative réalisée par Nathalie Janer (participation du public)

• Quizz

Le festival Bulles électriques a pour but essentiel de valoriser le 9ème Art qu’est la bande dessinée en partenariat avec l’association Allauch BD.

