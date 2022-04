LES BULLES DE CULTURE MÉRIDIENNES (HÔTEL DE VILLE)

LES BULLES DE CULTURE MÉRIDIENNES (HÔTEL DE VILLE), 24 mai 2022

2022-05-24 – 2022-05-24 Lire dans la pierre comment un lieux religieux s’est transformé en lieu de pouvoir temporel politique, et comment ses aménagements successifs reflètent l’évolution de la vie municipale. Infos pratiques:

Apporter son sandwich.

Paiement sur place.

dernière mise à jour : 2022-04-24

