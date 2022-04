LES BULLES DE CULTURE MÉRIDIENNES Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Angers Maine-et-Loire Une pause déjeuner au jardin, pour allier une découverte de l’histoire ce lieu et un moment de détente au vert à 2 pas du centre.

Infos pratiques:

Rendez-vous devant au Jardin du Mail.

Apporter son sandwich.

Paiement sur place.

odilewibault@gmail.com +33 6 75 07 83 07 https://www.facebook.com/lesbullesdeculturedelaguideOdile

Infos pratiques:

Rendez-vous devant au Jardin du Mail.

Apporter son sandwich.

Paiement sur place.

Réservation par téléphone. Angers

