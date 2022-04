LES BULLES DE CULTURE APÉRITIVES (PALAIS DE JUSTICE) Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

LES BULLES DE CULTURE APÉRITIVES (PALAIS DE JUSTICE) Angers, 3 juin 2022, Angers. LES BULLES DE CULTURE APÉRITIVES (PALAIS DE JUSTICE) Place du Général Leclerc Palais de Justice Angers

2022-06-03 – 2022-06-03 Place du Général Leclerc Palais de Justice

Angers Maine-et-Loire Du palais de justice aux châteaux de l’avenue Jeanne d’Arc: découverte de ce lotissement d’exception. Infos pratiques:

45mn de visite suivi d’un temps de convivialité libre.

Paiement sur place en CB.

