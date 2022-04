LES BULLES DE CULTURE APÉRITIVES (HÔTEL DE VILLE) Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Angers Maine-et-Loire Comment un lieu religieux s’offre une perspective royale et devient la nouvelle maison commune de la Restauration à la Ve République. Infos pratiques:

45mn de visite suivi d’un temps de convivialité libre.

Paiement sur place en CB.

