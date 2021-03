Paris Parc de Bagatelle Paris Les bulbes du parc de Bagatelle Parc de Bagatelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les floraisons du printemps Lors d’une balade virtuelle en compagnie du chef jardinier du parc de Bagatelle, nous allons tout vous dire sur les bulbes. Live Instagram Animations -> Conférence / Débat Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly Paris 75016

Contact : https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539#le-parc-de-bagatelle https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/vegetalisons Animations -> Conférence / Débat Végétalisons Paris;Plein air;En famille;Enfants

